Два велосипедиста выехали одновременно из поселков в город на на расстоянии 48 км. Скорость одного была на 1 км/ч больше другого и поэтому он приехал на 12 минут раньше. Определите скорость каждого велосипедиста. РЕШАЕТСЯ РАЦИО...
Алгебра
Два велосипедиста выехали одновременно из поселков в город на на расстоянии 48 км. Скорость одного была на 1 км/ч больше другого и поэтому он приехал на 12 минут раньше. Определите скорость каждого велосипедиста. РЕШАЕТСЯ РАЦИОНАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЕМ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48/12= 4 часа ехали, 188-48=140 километров проехал мотоциклист, 140/4=35 километров в час его скорость!
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