Два велосипедиста выехали одновременно из поселков в город на на расстоянии 48 км. Скорость одного была на 1 км/ч больше другого и поэтому он приехал на 12 минут раньше. Определите скорость каждого велосипедиста. РЕШАЕТСЯ РАЦИО...

Алгебра

Два велосипедиста выехали одновременно из поселков в город на на расстоянии 48 км. Скорость одного была на 1 км/ч больше другого и поэтому он приехал на 12 минут раньше. Определите скорость каждого велосипедиста. РЕШАЕТСЯ РАЦИОНАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЕМ!!!!

Автор: Гость