який грунт краще прогріваеться сончними променями чорнозем чи світлоколірний підзолистий? чому?
Физика
який грунт краще прогріваеться сончними променями чорнозем чи світлоколірний підзолистий? чому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чернозём. потому что черный цвет притягивает к себе лучи
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