Помогите пожалуйста написать 10 предложений с обособленными членами Нужно к завтрашнему дню помогите пожалуйста

Гость: Гость:

1) Небо, затянутое облаками, было мрачным.(обособленное определение) 2) Ветер гнал облака, сбивая их в тучи.( обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом) 3) Не без усилия над собой, Фома продолжал (обособленное обстоятельство) 4) Природные донецкие шахтеры, оба они участвовали в гражданской войне. (обособленное приложение) 5) Пришел ноябрь – месяц крепких заморозков(обособленное приложение) 6) Взволнованный, он не мог уснуть. (обособленное определение) 7) Геолог, он исколесил всю Сибирь(обособленное приложение) 8) Всякая птичка, даже воробей, привлекала мое внимание.(обособленное определение) 9) Вдали желтеют, как бледные пятна, огни фонарей.(обособленное обстоятельство) 10) Командир дивизии, генерал лет сорока, стоял тут же.(обособленное приложение)