Помогите пожалуйста написать 10 предложений с обособленными членами Нужно к завтрашнему дню помогите пожалуйста
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Помогите пожалуйста написать 10 предложений с обособленными членами Нужно к завтрашнему дню помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Небо, затянутое облаками, было мрачным.(обособленное определение) 2) Ветер гнал облака, сбивая их в тучи.( обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом) 3) Не без усилия над собой, Фома продолжал (обособленное обстоятельство) 4) Природные донецкие шахтеры, оба они участвовали в гражданской войне. (обособленное приложение) 5) Пришел ноябрь – месяц крепких заморозков(обособленное приложение) 6) Взволнованный, он не мог уснуть. (обособленное определение) 7) Геолог, он исколесил всю Сибирь(обособленное приложение) 8) Всякая птичка, даже воробей, привлекала мое внимание.(обособленное определение) 9) Вдали желтеют, как бледные пятна, огни фонарей.(обособленное обстоятельство) 10) Командир дивизии, генерал лет сорока, стоял тут же.(обособленное приложение)
Гость:
Весна,припозднившаяся в этом году, долго не вступала в свои права. Деревья,приукрасившиеся зеленой дымкой,уже прилткрыли почки и выбросили первые листочки. Ива,наклонившаяся к самой воде,словно рассматривает свое отражение. Весело барабанит теплый дождик,прибивающий пыль на дорогах и крышах домов. Гнезда, оставленные с осени, присматривают новые жильцы.- обособленные определения Кошка,прогнув спину, побежала к печке. Вертясь и обгоняя друг друга, летели желтые листья. Опустив голову, она медленно выходила на крыльцо. Каштанка, протягивая морду к коту,залилась громким лаем. Горько всхлипывая, он горько плакал. - обособл.обст-ва
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