здійснити перетвоорення-осуществить преобразования С5H5OH→CO2→C6H12O6→C2H5OH помогите плиизз:)
Химия
здійснити перетвоорення-осуществить преобразования С5H5OH→CO2→C6H12O6→C2H5OH помогите плиизз:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С2H5OH→CO2→C6H12O6→C2H5OH С2Н5ОН + О2 = 2СО2 + 3Н2О 6CO2 + 6H2O = (хлорофилл, солнечный свет) C6H12O6 + 6O2 C6H12O6 = (дрожжи) 2С2Н5ОН + 2СО2
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