В арифметической прогрессии сумма пятого и шестнадцатого членов равна (-87).Найти сумму первых двадцати членов этой прогрессии. Помогите пожалуйста((((

Алгебра

В арифметической прогрессии сумма пятого и шестнадцатого членов равна (-87).Найти сумму первых двадцати членов этой прогрессии. Помогите пожалуйста((((

Автор: Гость