В арифметической прогрессии сумма пятого и шестнадцатого членов равна (-87).Найти сумму первых двадцати членов этой прогрессии. Помогите пожалуйста((((

Алгебра
В арифметической прогрессии сумма пятого и шестнадцатого членов равна (-87).Найти сумму первых двадцати членов этой прогрессии. Помогите пожалуйста((((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a5+a16=-87 an=a1+d(n-1) a1+4d+a1+15d=-87 2a1+19d=-87 2a1=-87-19d   Sn=(((2a1+d(n-1))/2))*n S20=((-87-19d+19d)/2)*20=-870
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