пож помогите решить задачу: туристы в первый день ехали на велосипедах5часов со скоростью 18 км в час.Во второй день они проехали с одинаковой скоростью такое же расстояние за 6 часов.С какой скорость. ехали туристы во второй д...

Математика

пож помогите решить задачу: туристы в первый день ехали на велосипедах5часов со скоростью 18 км в час.Во второй день они проехали с одинаковой скоростью такое же расстояние за 6 часов.С какой скорость. ехали туристы во второй день?

Автор: Гость