пож помогите решить задачу: туристы в первый день ехали на велосипедах5часов со скоростью 18 км в час.Во второй день они проехали с одинаковой скоростью такое же расстояние за 6 часов.С какой скорость. ехали туристы во второй д...
Математика
пож помогите решить задачу: туристы в первый день ехали на велосипедах5часов со скоростью 18 км в час.Во второй день они проехали с одинаковой скоростью такое же расстояние за 6 часов.С какой скорость. ехали туристы во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=18*5=90 u2=90/6=15 ответ:15км/ч
Гость:
5*18=90км-проехали туристы в первый день 90:6=15км/ч -скорость туристов во второй день
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