помогите составить предложения с фразеологизмами

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помогите составить предложения с фразеологизмами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя ломал голову как ему решить задачу.Ученик прочитал учебник то корки до корки. От страха у него поднялись волосы дыбом. "Хватит лясы точить!"-сказала мама.Держи язык  за зубами,и всё будет хорошо.Что ты вырядилась курам на смех.Народу в комнате было как сельди в бочке. Нужен ты мне как рыбе зонтик.Ну, а ты мне  нужен как пятая нога собаке.Гусь свинье не товарищь.
Гость:
"Да это же вилами по воде писано и неясно, чем это дело закончится" - сказала Ленка   Дед однажды мне сказал, что меня бессмыслено учить пению, потому что мне медведь на ухо наступил.   Мы с Ванькой всё время проводили вместе и так подружили, что нас было не разлить водой.   В любых аферах и хитростях мой друг выходил сухим из воды, характер у него такой.    В наш класс недавно пришёл новый мальчик, все думали что он тихий, а оказалось совсем наоборот, он в нашем классе как рыба в воде.   Пожалуй хватит :)
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