помогите составить предложения с фразеологизмами

Петя ломал голову как ему решить задачу.Ученик прочитал учебник то корки до корки. От страха у него поднялись волосы дыбом. "Хватит лясы точить!"-сказала мама.Держи язык за зубами,и всё будет хорошо.Что ты вырядилась курам на смех.Народу в комнате было как сельди в бочке. Нужен ты мне как рыбе зонтик.Ну, а ты мне нужен как пятая нога собаке.Гусь свинье не товарищь.

Гость: Гость:

"Да это же вилами по воде писано и неясно, чем это дело закончится" - сказала Ленка Дед однажды мне сказал, что меня бессмыслено учить пению, потому что мне медведь на ухо наступил. Мы с Ванькой всё время проводили вместе и так подружили, что нас было не разлить водой. В любых аферах и хитростях мой друг выходил сухим из воды, характер у него такой. В наш класс недавно пришёл новый мальчик, все думали что он тихий, а оказалось совсем наоборот, он в нашем классе как рыба в воде. Пожалуй хватит :)