Упростите выражение: а) 3п – 8п –5п + 2 + 2п; б) –3(а – 2) + 6(а – 4) – 4(3а + 2);
Алгебра
Упростите выражение: а) 3п – 8п –5п + 2 + 2п; б) –3(а – 2) + 6(а – 4) – 4(3а + 2);
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)2-8п б)-9а-26 вроде так))))
Гость:
a)3п – 8п –5п + 2 + 2п; -8п+2; 2-8п; б) –3(а – 2) + 6(а – 4) – 4(3а + 2); -3a+6+6a-24-12a-8; -9a-26; 9a+26;
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