 Упростите выражение: а)  3п – 8п –5п + 2 + 2п; б)  –3(а – 2) + 6(а – 4) – 4(3а + 2);

Алгебра
 Упростите выражение: а)  3п – 8п –5п + 2 + 2п; б)  –3(а – 2) + 6(а – 4) – 4(3а + 2);
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)2-8п б)-9а-26 вроде так))))
Гость:
a)3п – 8п –5п + 2 + 2п;    -8п+2;     2-8п; б) –3(а – 2) + 6(а – 4) – 4(3а + 2);   -3a+6+6a-24-12a-8;   -9a-26;    9a+26;
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