на нагрівання 5 кг заліза на 20С( градусів цельсія) витрачено таку ж кількість теплоти, як і для нагрівання 2 кг води на 5,5С. Яка за даними експеременту, питома теплоємність заліза?

Физика

на нагрівання 5 кг заліза на 20С( градусів цельсія) витрачено таку ж кількість теплоти, як і для нагрівання 2 кг води на 5,5С. Яка за даними експеременту, питома теплоємність заліза?

Автор: Гость