на нагрівання 5 кг заліза на 20С( градусів цельсія) витрачено таку ж кількість теплоти, як і для нагрівання 2 кг води на 5,5С. Яка за даними експеременту, питома теплоємність заліза?

Физика
на нагрівання 5 кг заліза на 20С( градусів цельсія) витрачено таку ж кількість теплоти, як і для нагрівання 2 кг води на 5,5С. Яка за даними експеременту, питома теплоємність заліза?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула теплоты для нагрева: Q=cmT c1m1T1=c2m2T2 c1*5*20=4200*2*5.5 100c1=46200 c1=462Дж/К.
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