C17H35COOK + H2SO4 = C17H29COONa + Mg(HCO3)2 =
Химия
C17H35COOK + H2SO4 = C17H29COONa + Mg(HCO3)2 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2C17H35COOK+H2SO4=2C17H35COOH+K2SO4 2)2C17H29COONA+MG(HCO3)2=(C17H29COO)2MG+2NAHCO3
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