Приведите примеры реакции разложения ,в результате которых образуются 1)два простых вещества 2)два сложных вещества 3)простое и сложное вещества Какие из этих реакций будут окислительно-восстановительными? Укажите окислитель ...
Химия
Приведите примеры реакции разложения ,в результате которых образуются 1)два простых вещества 2)два сложных вещества 3)простое и сложное вещества Какие из этих реакций будут окислительно-восстановительными? Укажите окислитель и восстановитель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2N2O=2N2+O2 2)CaCO3=CaO+CO2 3)2NaNO3=2NaNO2+O2 Окислительно восстановительные: 1, 3. В первой реакции азот окислитель, а кислород восстановитель В третьей: кислород восстановитль, азот окислитель.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
найди правило по которомузаписаны каждые три числа и запиши нужные числа. 13.4.8 15.6.12 12.3.6 17... ... ..
Физика
який ККД гасового пальника( керогазу), якщо при спалюванні 100г гасу на ньому нагріваеться 10 л води від 15С( градусів цельсія) до 16С? питома тепл...
Математика
Из подъезда одновременно вышли два человека.скорость первого 100м/мин , второго 90м/мин. Можно ли утверждать что они шили в противоположннаправлен...