Приведите примеры реакции разложения ,в результате которых образуются 1)два простых вещества  2)два сложных вещества  3)простое и сложное вещества Какие из этих реакций будут окислительно-восстановительными? Укажите окислитель ...

Химия
Приведите примеры реакции разложения ,в результате которых образуются 1)два простых вещества  2)два сложных вещества  3)простое и сложное вещества Какие из этих реакций будут окислительно-восстановительными? Укажите окислитель и восстановитель.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2N2O=2N2+O2 2)CaCO3=CaO+CO2 3)2NaNO3=2NaNO2+O2   Окислительно восстановительные: 1, 3. В первой реакции азот окислитель, а кислород восстановитель В третьей: кислород восстановитль, азот окислитель. 
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