Приведите примеры реакции разложения ,в результате которых образуются 1)два простых вещества 2)два сложных вещества 3)простое и сложное вещества Какие из этих реакций будут окислительно-восстановительными? Укажите окислитель ...

Химия

Приведите примеры реакции разложения ,в результате которых образуются 1)два простых вещества 2)два сложных вещества 3)простое и сложное вещества Какие из этих реакций будут окислительно-восстановительными? Укажите окислитель и восстановитель.

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