найди правило по которомузаписаны каждые три числа и запиши нужные числа. 13.4.8 15.6.12 12.3.6 17... ... ..

Математика
найди правило по которомузаписаны каждые три числа и запиши нужные числа. 13.4.8 15.6.12 12.3.6 17... ... ..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из первого числа вычесть 9 , получившееся умножить на 2. 13-9=4  4*2=8    15-9=6  6*2=12   12-9=3  3*2=6    17-9=8  8*2=16    Ответ: 17, 8, 16
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