найди правило по которомузаписаны каждые три числа и запиши нужные числа. 13.4.8 15.6.12 12.3.6 17... ... ..
Математика
найди правило по которомузаписаны каждые три числа и запиши нужные числа. 13.4.8 15.6.12 12.3.6 17... ... ..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из первого числа вычесть 9 , получившееся умножить на 2. 13-9=4 4*2=8 15-9=6 6*2=12 12-9=3 3*2=6 17-9=8 8*2=16 Ответ: 17, 8, 16
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