найди правило по которомузаписаны каждые три числа и запиши нужные числа. 13.4.8 15.6.12 12.3.6 17... ... ..

Математика

найди правило по которомузаписаны каждые три числа и запиши нужные числа. 13.4.8 15.6.12 12.3.6 17... ... ..

Автор: Гость