 За 3 дня теплоход прошел 800 км. Во второй день он прошел на 24 км меньше , чем в первый, и на 56 км меньше, чем в третий. Сколько километров проходил теплоход в каждый из дней?

Гость: Гость:

Задачу решаем через х. Пусть х км - прошел теплоход во второй день. Тогда в первый день он прошел (24+х)км, а в третий - (56+х)км. Известно, что всего теплоход прощел 800км. Составляем уравнение: х + ( 24 + х ) + ( 56 + х ) = 800 х + 24 + х + 56 + х = 800 3х + 80 = 800 3х = 720 х = 240 Значит, во второй день теплоход прошел 240 км. Тогда в первый день - 24 + 240 = 264км, а в третий - 56 + 240 = 296км. Ответ: 264км, 240км, 296км.