вывод о состоянии развития своего организма : в норме ;выше нормы ;ниже нормы
Биология
вывод о состоянии развития своего организма : в норме ;выше нормы ;ниже нормы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так это надо физические упражнения делать, чтобы проверить и опыты. Там посде 30 приседаний измеряешь пульс и дыхание и в спокойном состоянии и дано время - норма, выше нормы, ниже нормы. Больше к заданию ничего нет ? Таблицы например ? Или времени ?
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