вывод о состоянии развития своего организма : в норме ;выше нормы ;ниже нормы

Гость: Гость:

так это надо физические упражнения делать, чтобы проверить и опыты. Там посде 30 приседаний измеряешь пульс и дыхание и в спокойном состоянии и дано время - норма, выше нормы, ниже нормы. Больше к заданию ничего нет ? Таблицы например ? Или времени ?