Кусок алюминия массой 540 г. опущен в керосин. Каков объем вытесненного керосина?

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Тело погруженное в жидкость вытесняет обхем, равный собственному объему. то есть необходимо найти обхем алюминия. Если m=pV, то V=m/p V=540 г/2,7 г/cм^3=200 cm^3 ответ: 200 см^3