Кусок алюминия массой 540 г. опущен в керосин. Каков объем вытесненного керосина?

Физика
Кусок алюминия массой 540 г. опущен в керосин. Каков объем вытесненного керосина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело погруженное в жидкость вытесняет обхем, равный собственному объему. то есть необходимо найти обхем алюминия. Если m=pV, то V=m/p V=540 г/2,7 г/cм^3=200 cm^3 ответ: 200 см^3
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