какова площадь комнаты прямоугольной формы ,если её объём равен 49,14м3,а высота2,7м

Математика
какова площадь комнаты прямоугольной формы ,если её объём равен 49,14м3,а высота2,7м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=abc c=2,7     V=49,14 2,7ab=49,14 ab=49,14:2,7 ab=18,2 S=ab=18,2 см в кв 
Гость:
V = a * b * c  S = a * b. cледовательно V= S* c S = V/c а- длина b - ширина с - высота S = 49,14 м^3 / 2,7 м = 18,2 м^2
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