какова площадь комнаты прямоугольной формы ,если её объём равен 49,14м3,а высота2,7м

V=abc c=2,7 V=49,14 2,7ab=49,14 ab=49,14:2,7 ab=18,2 S=ab=18,2 см в кв

Гость: Гость:

V = a * b * c S = a * b. cледовательно V= S* c S = V/c а- длина b - ширина с - высота S = 49,14 м^3 / 2,7 м = 18,2 м^2