укажите тип химических реакций.определите массу воды которая потребуется для 60 г.раствора с массовой долей 3%

Химия
укажите тип химических реакций.определите массу воды которая потребуется для 60 г.раствора с массовой долей 3%
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сначала найдем массу растворенного вещества: m(вещества)=m(раствора)*w(вещества)=60*0,03=1,8 г 2. Теперь,отняв от массы раствора массу растворенного вещества,и будет масса воды: m(H2O)=m(раствора) - m(вещества)=60-1,8=58,2 г 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
найдите площадь треугольника,если высота, проведенная к одной из его сторон, равна 11 см, средняя линия, параллельная этой стороне, равна 10 см
Ответить
Математика
Из молока получается 10% творога. Сколько творога получится из 32,8кг молока ? Из 58,7кг молока ?
Ответить
Русский язык
Составьте 4 предл. на тему детектив,что бы в каждом предложение было по одному разному слову:оттого что, вследствие того что, в силу того что, благ...
Ответить
Геометрия
если в прямоугольной трапеции меньшая боковая сторона равна 12 см, меньшая диагональ перпендикулярна большей боковой стороне и равна 15 см, чему ра...
Ответить
Математика
Туристы прошли за 2 дня 24 км. В первый день они прошли 2/3 всего пути. Сколько км они прошли во 2 день?
Ответить