укажите тип химических реакций.определите массу воды которая потребуется для 60 г.раствора с массовой долей 3%
Химия
укажите тип химических реакций.определите массу воды которая потребуется для 60 г.раствора с массовой долей 3%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сначала найдем массу растворенного вещества: m(вещества)=m(раствора)*w(вещества)=60*0,03=1,8 г 2. Теперь,отняв от массы раствора массу растворенного вещества,и будет масса воды: m(H2O)=m(раствора) - m(вещества)=60-1,8=58,2 г
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