укажите тип химических реакций.определите массу воды которая потребуется для 60 г.раствора с массовой долей 3%

Гость: Гость:

1. Сначала найдем массу растворенного вещества: m(вещества)=m(раствора)*w(вещества)=60*0,03=1,8 г 2. Теперь,отняв от массы раствора массу растворенного вещества,и будет масса воды: m(H2O)=m(раствора) - m(вещества)=60-1,8=58,2 г