найдите площадь треугольника,если высота, проведенная к одной из его сторон, равна 11 см, средняя линия, параллельная этой стороне, равна 10 см
Геометрия
найдите площадь треугольника,если высота, проведенная к одной из его сторон, равна 11 см, средняя линия, параллельная этой стороне, равна 10 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если средняя линия равна 10, то сторона котрая ей параллельна 20( свойство) S=20*11/2=110
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