найдите площадь треугольника,если высота, проведенная к одной из его сторон, равна 11 см, средняя линия, параллельная этой стороне, равна 10 см

Геометрия

найдите площадь треугольника,если высота, проведенная к одной из его сторон, равна 11 см, средняя линия, параллельная этой стороне, равна 10 см

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