Из молока получается 10% творога. Сколько творога получится из 32,8кг молока ? Из 58,7кг молока ?
Математика
Из молока получается 10% творога. Сколько творога получится из 32,8кг молока ? Из 58,7кг молока ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32.8 кг это 100% 58.7 кг это 100% решение.32.8кг разделить на 100%=0.328 умножим на 10%=3.28кг решение.58.7кг разделить на 100%=0.587 умножим на 10%=5.87кг ответ.3.28кг.5.87кг
Гость:
Массу молока*доля. Итак: 32.8*0.1=3.28; 58.7*0.1=5.87 Что может быть проще?
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