если в прямоугольной трапеции меньшая боковая сторона равна 12 см, меньшая диагональ перпендикулярна большей боковой стороне и равна 15 см, чему равна длина большего основания

Геометрия
если в прямоугольной трапеции меньшая боковая сторона равна 12 см, меньшая диагональ перпендикулярна большей боковой стороне и равна 15 см, чему равна длина большего основания
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