кто может быть субьектом административных правоотношений.в чем состоят важнейшие черты административных правотношений

Гость: Гость:

Субъекты: -государственные органы и их структурные подразделения; -предприятия, учреждения, организации; -общественные объединения; -граждане России и др. стран, а также лица без гражданства. Черты: -складываются в сфере гос. управления; -возникают по инициативе любой из сторон; -одной из сторон обязательно является субъект; - отсутствует равенство сторон; -разрешение споров между сторонами в большинстве имеет административный порядок.