1. С каждым из веществ: магний, карбонат натрия, метанол - может реагировать 1)этиленгликоль 2)пропаналь 3)пропанол 4)пропановая кислота 2. Две пи связи имеются в молекуле 1)этана 2)бутена-1 3)бутена-2 4)этина

Химия

1. С каждым из веществ: магний, карбонат натрия, метанол - может реагировать 1)этиленгликоль 2)пропаналь 3)пропанол 4)пропановая кислота 2. Две пи связи имеются в молекуле 1)этана 2)бутена-1 3)бутена-2 4)этина

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