1. С каждым из веществ: магний, карбонат натрия, метанол - может реагировать 1)этиленгликоль 2)пропаналь 3)пропанол 4)пропановая кислота 2. Две пи связи имеются в молекуле 1)этана 2)бутена-1 3)бутена-2 4)этина
Химия
1. С каждым из веществ: магний, карбонат натрия, метанол - может реагировать 1)этиленгликоль 2)пропаналь 3)пропанол 4)пропановая кислота 2. Две пи связи имеются в молекуле 1)этана 2)бутена-1 3)бутена-2 4)этина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-4(тройная связь состоит из 1 сигма и 2-х пи связей) 1-4(Mg+2C2H5COOH->(C2H5COO)2Mg+H2, 2C2H5COOH+Na2CO3->2C2H5COONa+H2O+CO2, C2H5COOH+CH3OH->C2H5COOCH3+H2O)
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