сопротивление нити накала электрической лампы в рабочем состоянии 144 ом, напряжение 120в. определите ток в лампе , потребляемую мощность и расход энергии за 10 ч горения.
Физика
сопротивление нити накала электрической лампы в рабочем состоянии 144 ом, напряжение 120в. определите ток в лампе , потребляемую мощность и расход энергии за 10 ч горения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1\ по закону Ома сила тока I = U\R (Ампер) = 120 \144 = 5\6 ампер 2\ мощность вычисляется по формуле P = I * U вт = 5\6 * 120 = 100 вт Расход энергии не помню как считать извините :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста!!! Рассказ "КУст Сирени" 1) Внимательно выбирая цитаты из текста рассказа, подготовте материалы к сравнительнойц характеристике...
Математика
На стройку нужно привезти 180 т кирпича. Большой самосвал может вывизти этот груз за 20 рейсов, меньший-за 30 рейсов. За сколько рейсов вывезут они...