сопротивление нити накала электрической лампы в рабочем состоянии 144 ом, напряжение 120в. определите ток в лампе , потребляемую мощность и расход энергии за 10 ч горения.

Физика

сопротивление нити накала электрической лампы в рабочем состоянии 144 ом, напряжение 120в. определите ток в лампе , потребляемую мощность и расход энергии за 10 ч горения.

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