сопротивление нити накала электрической лампы в рабочем состоянии 144 ом, напряжение 120в. определите ток в лампе , потребляемую мощность и расход энергии за 10 ч горения.

Физика
сопротивление нити накала электрической лампы в рабочем состоянии 144 ом, напряжение 120в. определите ток в лампе , потребляемую мощность и расход энергии за 10 ч горения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1\ по закону Ома сила тока                     I = U\R (Ампер)  =  120 \144 = 5\6 ампер 2\  мощность вычисляется по формуле  P = I * U   вт =  5\6 * 120 = 100 вт    Расход энергии не помню как считать извините :)
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