по льду озера груз весом 20 Н был перемещен на расстояние 10 м, а щатем подныт на высоту 1,5 м. Чему равна работы силы тяжести на всем пути?

Физика

по льду озера груз весом 20 Н был перемещен на расстояние 10 м, а щатем подныт на высоту 1,5 м. Чему равна работы силы тяжести на всем пути?

Автор: Гость