по льду озера груз весом 20 Н был перемещен на расстояние 10 м, а щатем подныт на высоту 1,5 м. Чему равна работы силы тяжести на всем пути?
Физика
по льду озера груз весом 20 Н был перемещен на расстояние 10 м, а щатем подныт на высоту 1,5 м. Чему равна работы силы тяжести на всем пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=mgh= 20·10·1.5=300(H) При движении по горизонтале работа сила тяжести равна нулю
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