Надо сочинение на тему английский язык для будущего Казахстана дайте или наводку или хотя бы на русском макс 150 слов и
Английский язык
Надо сочинение на тему английский язык для будущего Казахстана дайте или наводку или хотя бы на русском макс 150 слов и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I think in Kazahstan will be children was stronger and healthy.Te air will a clean.The people use a computer`s preogramm.
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