Подберите однокоренные существительные к прилагательным: холодный, светлый, темный, правдивый, смелый, плодовый, молодой, тенистый.
Русский язык
Подберите однокоренные существительные к прилагательным: холодный, светлый, темный, правдивый, смелый, плодовый, молодой, тенистый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
холодный-холод, светлый-свет, темный-темнота, правдивый-правда, смелый-смелость, плодовый-плод, молодой-молодость, тенистый-тень.
Гость:
Холодный - корень ХОЛОД.существительные: холод, холодильник, холодец Светлый - корень СВЕТ. сущ-е: свет, светильник, подсвечник, отсвет. Темный - корень ТЕМН. сущ-е: темнота, затемно Правдивый - корень ПРАВД. сущ-е: правда, взаправду Смелый - корень СМЕЛ. сущ-е: смелость, смельчак Плодовый - корень ПЛОД. плод, больше не знаю)) Молодой - МОЛОД. молодость, молодежь Тенистый - ТЕН. тень
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
на какой высоте кинетическая энергия мяча будет равн потенцильной,если он брошен вертикально вверх с начальной скоростью 19,6 м\с?
Русский язык
Напишите сочинение на тему "Как моя мама(,сестра ,сосед, дедушка и т,д,) училась в школе(начинала работать , воевала,отдыхала в горах и т, п.)