на какой высоте кинетическая энергия мяча будет равн потенцильной,если он брошен вертикально вверх с начальной скоростью 19,6 м\с?

Физика

на какой высоте кинетическая энергия мяча будет равн потенцильной,если он брошен вертикально вверх с начальной скоростью 19,6 м\с?

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