на какой высоте кинетическая энергия мяча будет равн потенцильной,если он брошен вертикально вверх с начальной скоростью 19,6 м\с?
Физика
на какой высоте кинетическая энергия мяча будет равн потенцильной,если он брошен вертикально вверх с начальной скоростью 19,6 м\с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
mv^2\2=mgh v^2\2=gh h=v^2\2g=19м
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