Надо оповідання написати на любу тему...помогите
Қазақ тiлi
Надо оповідання написати на любу тему...помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У поході. 1)Я мрію зі своєю родиною вирушити в похід. 2)Ми з братиком міркуємо як ми з татом ловимо рибу,а потім разом варемо юшку.Моя бабуся знає багато рослин.Вона обіцяла показати мені як збирати лікарськи рослини.А у вечері хочеться посидити у вогнища ділитися думками. 3)Мені так хочеться,щоб моя мрія швидше здійснилося.
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