Надо оповідання написати на любу тему...помогите

Гость: Гость:

У поході. 1)Я мрію зі своєю родиною вирушити в похід. 2)Ми з братиком міркуємо як ми з татом ловимо рибу,а потім разом варемо юшку.Моя бабуся знає багато рослин.Вона обіцяла показати мені як збирати лікарськи рослини.А у вечері хочеться посидити у вогнища ділитися думками. 3)Мені так хочеться,щоб моя мрія швидше здійснилося.