Надо оповідання написати на любу тему...помогите

Қазақ тiлi
Надо оповідання написати на любу тему...помогите
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                                    У поході.                                                                                 1)Я мрію зі своєю родиною вирушити в похід.                                                         2)Ми з братиком міркуємо як ми з татом ловимо рибу,а потім разом варемо юшку.Моя бабуся знає багато рослин.Вона обіцяла показати мені як збирати лікарськи рослини.А у вечері хочеться посидити у вогнища ділитися думками.     3)Мені так хочеться,щоб моя мрія швидше здійснилося.                                                                               
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