Какой объем газа выделится при взаимодействии10 граммов мрамора с соляной кислото
Химия
Какой объем газа выделится при взаимодействии10 граммов мрамора с соляной кислото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2↑ + H2O n(CaCO3)=10г/100г/моль=0,1 моль n(CO2)=0,1 моль (по прапорции) V(CO2)=0,1 моль* 22,4 л/моль=2,24 литра
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