Почему наиболее убедительные доказательства макроэвалюционных процессов дают нам палеонтологические данные ?
Биология
Почему наиболее убедительные доказательства макроэвалюционных процессов дают нам палеонтологические данные ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Палеонтология изучает ископаемые остатки вымерших организмов и устанавливает их сходство и различия с современными организмами. По остаткам палеонтологи реконструируют внешний облик вымерших организмов, узнают о растительном и животном мире прошлого. К сожалению, изучение ископаемых форм дает нам неполную картину эволюции флоры и фауны. Большинство остатков состоит из твердых частей организмов: костей, раковин, внешних опорных тканей растений. Большой интерес вызывают окаменелости, сохранившие на себе следы нор и ходов древних животных, отпечатки конечностей или целых организмов, оставленных на когда-то мягких отложениях. С помощью палеонтологических находок удалось почти полностью реконструировать филогенетические ряды, т. е. ряды видов, последовательно сменявших друг друга в процессе эволюции различных групп животных и растений.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Сколько граммов 6%-ного раствора хлорида натрия можно получить разбавлением 200 г 15%-ного раствора? (ответ должен получиться 500)
Геометрия
в правильной треугольной пирамиде сторона основания равна 4 см, высота 6 см. найдите площадь поверхности пирамиды
Физика
. На тело массой 10 кг, движущееся со скоростью 10 м/с, начинает действовать тормозящая сила, равная 20 Н. Чему равна скорость тела через 5 с после...
Математика
В 1 куб.м морской воды содержится 35 кг соли. Сколько граммов соли содержится в 1 л ворской воды? Сколько потребуется литров морской воды, чтобы по...