Сколько граммов 6%-ного раствора хлорида натрия можно получить разбавлением 200 г 15%-ного раствора? (ответ должен получиться 500)

Химия

Сколько граммов 6%-ного раствора хлорида натрия можно получить разбавлением 200 г 15%-ного раствора? (ответ должен получиться 500)

Автор: Гость