Решите уравнение: 0,2z-2/3z=-0.28; 3(0.4x+7)-4(0.8x-3)=2; 4.5(7/15x+2/9)-0.77(8/11x-3/7)=-1.75 (заранее большое спасибо)
Математика
Решите уравнение: 0,2z-2/3z=-0.28; 3(0.4x+7)-4(0.8x-3)=2; 4.5(7/15x+2/9)-0.77(8/11x-3/7)=-1.75 (заранее большое спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,2z-2/3z=-0.28; 2/10z-2/3z=-0,28 6/30z-20/30z=-0,28 -14/30z=-0,28 z= -28/100:(-14/30) z=-28/100 *(-30/14) z=60/100 z=0,6 3(0.4x+7)-4(0.8x-3)=2; 1,2x+21-3,2x+12=2 -2x=2-33 -2x=-21 x=21/2 x=10 1/2 4.5(7/15x+2/9)-0.77(8/11x-3/7)=-1.75 45/10*7/15x+45/10*2/9-77/100*8/11x+77/100*3/7=-1,75 21/10x+1-14/25x+33/100=-1,75 2,1x-0,56x=-1,75-1,33 1,54x=-3,08 x=-2
Гость:
0,2z-2/3z=-0.28 z(2/10-2/3)=-0.28 -14/30z=-0.28 z=-28/100:(-14/30) z=3/5 3(0.4x+7)-4(0.8x-3)=2 1.2х+21-3,2х+12=2 33-2х=2 2х=33-2=31 х=31:2 х=15,5 4.5(7/15x+2/9)-0.77(8/11x-3/7)=-1.75 21/10х+1-56/100х+33/100=-1,75 2,1х+1-0,56х+0,33=-1,75 1,54х+1,33=-1,75 1,54х=-1,75-1,33= -3,08 х=-3,08:1,54 х= -2
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