написати 5 речень з художнього твору з прислівниками
Қазақ тiлi
написати 5 речень з художнього твору з прислівниками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я швидко (присл)біг до школи щоб не спізнитися.Сашко спокійно (присл)зайшов до класу.Ми з батьками рідко(присл) ходимо до театру.Мій брат служить дуже далеко(присл) від нашого міста.На перерві всі учні старанно(присл) готувались до уроку.
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