написати 5 речень з художнього твору з прислівниками

Гость: Гость:

Я швидко (присл)біг до школи щоб не спізнитися.Сашко спокійно (присл)зайшов до класу.Ми з батьками рідко(присл) ходимо до театру.Мій брат служить дуже далеко(присл) від нашого міста.На перерві всі учні старанно(присл) готувались до уроку.