1. Есть 5 домов каждый разного цвета. 2. В каждом доме живет по одному человеку отличной друг от друга национальности. 3. Каждый жилец пьет только один определенный напиток, курит определенную марку сигарет и держит определенно...
Математика
1. Есть 5 домов каждый разного цвета. 2. В каждом доме живет по одному человеку отличной друг от друга национальности. 3. Каждый жилец пьет только один определенный напиток, курит определенную марку сигарет и держит определенное животное. 4. Никто из 5 человек не пьет одинаковые с другими напитки, не курит одинаковые сигареты и не держит одинаковое животное. Вопрос: кому принадлежит рыба? Подсказки: Англичанин живет в красном доме Швед держит собаку Датчанин пьет чай Зеленый дом стоит слева от белого (считайте, что эти дома стоят рядом - иначе в задаче получаются два решения) Жилец зеленого дома пьет кофе Человек, который курит Pall Mall, держит птицу Жилец из среднего дома пьет молоко Жилец из желтого дома курит Dunhill Норвежец живет в первом доме Курильщик Marlboro живет около того, кто держит кошку Человек, который содержит лошадь, живет около того, кто курит Dunhill Курильщик сигарет Winfield пьет пиво Норвежец живет около голубого дома Немец курит Rothmans Курильщик Marlboro живет по соседству с человеком, который пьет воду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это очень старая и известная задача. Решается она построением таблиц, в которых ставятся плюсы и минусы там, где надо. Например, по строкам национальности, а по столбцам цвет домов. 1) Англичанин живет в красном доме. Ставим плюс на пересечении Англичанин и Красный. Другая таблица - по строкам сигареты, по столбцам животные. 2) Курильщик Marlboro живет около того, кто держит кошку. Значит, это два разных человека. Ставим минус на пересечении Marlboro и Кошка. И так далее. Потом начинаем рассуждать и думать, и в таблице появляются новые плюсы и минусы. В конце концов таблицы заполняются. Результат - Рыба живет у немца.
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