Коло вписане в прямокутний трикутник, точкою дотика ділить один з катетів на відрізки 18 і 30 см, якщо врхувати від вершини прямого кута. Знайдить гіпатинузу! пожалуйтса напишите решение! не кусайте сильно но по геометрий я нуб...
Геометрия
Коло вписане в прямокутний трикутник, точкою дотика ділить один з катетів на відрізки 18 і 30 см, якщо врхувати від вершини прямого кута. Знайдить гіпатинузу! пожалуйтса напишите решение! не кусайте сильно но по геометрий я нуб! спасибо за ранее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Авс-прямокутний трикутник АС=48 см. кут А=90 градусів Знайти: ВС-? Розв'язок: кут С= 45 градусів (90+45+45=180) ВС= АС * соs 45= 48 * 1/2= 24 cм
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