Коло вписане в прямокутний трикутник, точкою дотика ділить один з катетів на відрізки 18 і 30 см, якщо врхувати від вершини прямого кута. Знайдить гіпатинузу! пожалуйтса напишите решение! не кусайте сильно но по геометрий я нуб...

Геометрия

Коло вписане в прямокутний трикутник, точкою дотика ділить один з катетів на відрізки 18 і 30 см, якщо врхувати від вершини прямого кута. Знайдить гіпатинузу! пожалуйтса напишите решение! не кусайте сильно но по геометрий я нуб! спасибо за ранее!

Автор: Гость