Ученые выращивают мелких рачков артемиа(их длина 8-12 мм) на корм для животных.Из 1 т воды в питомнике получают 20 кг корма в месяц. Сколько килограммов корма можно получить за год из 25 т воды в питомнике, где разводят рачков ...
Математика
Ученые выращивают мелких рачков артемиа(их длина 8-12 мм) на корм для животных.Из 1 т воды в питомнике получают 20 кг корма в месяц. Сколько килограммов корма можно получить за год из 25 т воды в питомнике, где разводят рачков артемиа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*25=500 (кг) корма в месяц из 25 т воды 500*12=6000 (кг) = 6т корма в год Или: 20*12=240 (кг) корма в год из 1т воды 240*25=6000 (кг) = 6т корма в год
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