Ученые выращивают мелких рачков артемиа(их длина 8-12 мм) на корм для животных.Из 1 т воды в питомнике получают 20 кг корма в месяц. Сколько килограммов корма можно получить за год из 25 т воды в питомнике, где разводят рачков ...

Математика

Ученые выращивают мелких рачков артемиа(их длина 8-12 мм) на корм для животных.Из 1 т воды в питомнике получают 20 кг корма в месяц. Сколько килограммов корма можно получить за год из 25 т воды в питомнике, где разводят рачков артемиа?

Автор: Гость