на изготовление 3,5 кг ржаного хлеба требуется 2,5кг муки.Сколько хлеба можно испечь из 17,5т ржаной муки?
Математика
на изготовление 3,5 кг ржаного хлеба требуется 2,5кг муки.Сколько хлеба можно испечь из 17,5т ржаной муки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17,5 т=17500 кг 3,5 кг --------2,5 кг ? кг-----------17500 кг 3,5*17500:2,5=24500 кг=24,5 т----- хлеба можно испечь из 17,5т ржаной муки.
Гость:
2.5кг муки-3.5кг хлеба 17.5кг муки-х кг хлеба х=17.5*3.5:2.5=24.5кг хлеба-можно испечь. ОТВЕТ: 24.5 кг хлеба.
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