на изготовление 3,5 кг ржаного хлеба требуется 2,5кг муки.Сколько хлеба можно испечь из 17,5т ржаной муки?

Математика

на изготовление 3,5 кг ржаного хлеба требуется 2,5кг муки.Сколько хлеба можно испечь из 17,5т ржаной муки?

Автор: Гость