придумать предложения 1)СПП, 2)прям.речь, 3)ослож.прич. и дееприч. оборотом

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У господина Stance первое предложение немного не соответствует условию. СПП - сложноподчиненное предложение,а у него обычное простое. Пожалуй, приведу нагляднейший пример: 1) В детстве моем, когда я осиротел и остался один на свете, дядя заменил мне собой отца, воспитал меня на свой счет, и словом, сделал для меня то, что не всегда сделает и родной отец. (Достоевский) Первое придаточное когда я осиротел и остался один относится к дядя заменил мне собую отца (когда?), а второе придаточное что не всегда сделает и родной отец относится к дядя сделал для меня то (что?). 2)"А у нас какой лучший город?" - спросил опять Манилов. 3) Я так понял, здесь нужно привести предложнение, осложненное и причастием, и деепричастием. Солдат Ефримов, уже решившийся слинять из армии, нервно ходил туда сюда, на ходу закуривая сигару. Решившийся - причастие. закуривая - деепричастие. Благодю за внимание.