булочка и бублик стоят 14руб,а булочка и 3 бублика стоят 32руб.сколько стоит 1бублик?

Математика
булочка и бублик стоят 14руб,а булочка и 3 бублика стоят 32руб.сколько стоит 1бублик?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32-14=18(2 бублика) 18:2=9 рубля стоит 1 бублик =) сорь я 1 забыла написать перед 8
Гость:
1)32-14=18руб-стоят 2 бублика. 2)18:2=9руб-стоит один бублик. ОТВЕТ: 9рублей.  
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