у мальчика было 24 болгарских и 40 немецкий марок он поместил их в альбом поровну на каждую страницу немецкие марки заняли на 2 страницы больше чем болгарские сколько страниц немецкие марки заняли?
Математика
у мальчика было 24 болгарских и 40 немецкий марок он поместил их в альбом поровну на каждую страницу немецкие марки заняли на 2 страницы больше чем болгарские сколько страниц немецкие марки заняли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)на сколько больше немецких марок? 40-24= 16 2)сколько марок на 1 странице? 16:2=8 3)сколько страниц заняли немецкие марки? 40:8=5 страниц
Гость:
1)40-24=на 16 немецких марок-больше. 2)16:2=8марок-на одной странице. 3)24:8=3стр-заняли болгарские марки. 4)40:8=5стр-заняли немецкие марки. ОТВЕТ: 5страниц.
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