у мальчика было 24 болгарских и 40 немецкий марок он поместил их в альбом поровну на каждую страницу немецкие марки заняли на 2 страницы больше чем болгарские сколько страниц немецкие марки заняли?

Математика

у мальчика было 24 болгарских и 40 немецкий марок он поместил их в альбом поровну на каждую страницу немецкие марки заняли на 2 страницы больше чем болгарские сколько страниц немецкие марки заняли?

Автор: Гость