Спортсмен, подбрасывая ядро весом 25Н, приложил силу 70 н на пути 1 м. На сколько при этом увеличилась потенциальная энергия ядра?

В безвоздушном пространстве предмет бы падал в течение 2,5 сек с высоты H = gt^2 /2 (31,25 м), а не 25 метров. Разница потенциальных энергий: mg(H-h) равна работе средней силы сопротивления на перемещении h: Fh = mg(H-h) Отсюда F/(mg)= ((gt^2 /2) - h) / h = 1/4. Ответ: 1/4 часть от mg.

Гость: Гость:

На mgh, где h=1 м. mg=25Н, то бишь потенциальная энергия увеличилась на 25Дж, а сила 70Н ваще лишний параметр. В задаче ведь спрашивают именно о потенциальной энергии, а не кинетической! Она увеличится за счет того, что мы подняли тело на 1 м, когда его подбрасывали.