решите этот пример по действиям.(36,67+2,9*(-3,8)):(-5,7)+2.5=
Математика
решите этот пример по действиям.(36,67+2,9*(-3,8)):(-5,7)+2.5=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(36.67+2.9*(-3.8)):(-5.7)+2.5=-2 1)2.9*(-3.8)=-11.02 2)36.67-11.02=25.65 3)25.65:(-5.7)=-4.5 4)-4.5+2.5=-2
Гость:
1) 2,9*(-3,8)=-11,02 2) 36,67-11,02=25,65 3) 25,65:(-5,7)=-4,5 4) -4,5+2,5=-2
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