надо предложения переделать так,чтобы получилось предложение с причастным оборотом: 1)Проблема которой посвятили данное исследование не утратила своей актуальности. 2)Стихи молодого поэта которые недавно опубликовали в нескольк...
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надо предложения переделать так,чтобы получилось предложение с причастным оборотом: 1)Проблема которой посвятили данное исследование не утратила своей актуальности. 2)Стихи молодого поэта которые недавно опубликовали в нескольких журналах и которые вышли также в отдельным изданием свидетельствуют о несомненном таланте автора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Проблема, посвященная данному исследованию, не утратила своей актуальности. 2. Стихи молодого поэта, опубликованные в нескольких журналах и вышедшие также отдельным изданием, свидетельствуют о несомненном таланте автора. Удачи!
Гость:
1) Проблема, посвященная данной исследовании, не утратила своей актуальности. 2) Стихи молодого поэта, недавно опубликованные в нескольких журналах и вышедшие также в отдельных изданиях, свидетельствуют о несомненном таланте автора.
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