надо предложения переделать так,чтобы получилось предложение с причастным оборотом: 1)Проблема которой посвятили данное исследование не утратила своей актуальности. 2)Стихи молодого поэта которые недавно опубликовали в нескольк...

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надо предложения переделать так,чтобы получилось предложение с причастным оборотом: 1)Проблема которой посвятили данное исследование не утратила своей актуальности. 2)Стихи молодого поэта которые недавно опубликовали в нескольких журналах и которые вышли также в отдельным изданием свидетельствуют о несомненном таланте автора.

Автор: Гость