сочинение семь-восемь предложений почему природу надо беречь

Гость: Гость:

Природу нужно беречь. Ведь без неё люди бы не смогли дышать, наслаждаться этим прекрасным воздухом, которым дает нам природа. Цветы,кустарники деревья, мы не должны их загрезнять.Ведь без природы на земле бы не было человеческой жизни. Тех животных, которые обитают на нашей планете.Природа дает нам еду, одежду и многое другое. И мы должны её за это уважать, беречь, заботится. Берегите природу. Ведь она дала нам очень многое