Михаил Булгаков "Собачье сердце" Подготовьте рассказ о профессоре Преображенском и его отношении к происшедшим в действительности изменениям. 

Литература
Михаил Булгаков "Собачье сердце" Подготовьте рассказ о профессоре Преображенском и его отношении к происшедшим в действительности изменениям. 
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Профессор Преображенский мог бы быть реакционером - человеком не принимающим изменения современной жизни - если бы не обстоятельства его работы и жизни.   Ему совершенно не нравится, то что происходит вокруг него. Новое домоуправление с Швондером во главе вызывает у него стойкое раздражение, новое "население" его подъезда ему претит своими привычками и невоспитанностью.    Но кто обвинит ученого с мировым именем в этом? Да, он живет в комфортабельной квартире, у него есть ассистентка и прислуга, что противоречит новым порядкам. Но как бы выглядел Преображенский с шваброй в руках, вытирающий полы в смотровой перед очередным пациентом?    При этом Преображенский не отказывается от сотрудничества с новым режимом. В числе его пациентов и новые власть придержащие, к которым он неоднакратно обращается по ходу сюжета, чтобы избежать излишних нападок от того же Швондера.    Каждый должен заниматься своим делом, и не дело революции уничтожать лучшие кадры нации в лице интеллигенции и лучших специалистов в угоду уравнивания всех в правах и свободах.
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