составить звуковые модели слов ружье,ежик,утята,январь,юбка,съезд
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составить звуковые модели слов ружье,ежик,утята,январь,юбка,съезд
Ответ(ы) на вопрос:
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1.Ружьё [р]-согл.,звонк.,непарный,тверд.,парный,сонорный [у]-гласн.,безуд. [ж]-согл.,звонк.,парн.,тверд.,непарн. [й`]-согл.,звонк.,непарн.,мягк.,непарн.,сонорный [о]-гласн.,ударный 2.Ёжик [й`]-согл.,звонк.,непарн.,мягк.,непарн.,сонорный [о]-гласн.,ударн. [ж]-согл.,звонк.,парн.,тверд.,непарн. [ы]-гласн.,безуд. [к]-согл.,глух.,парн.,тверд.,парн. 3.Утята [у]-гласн.,безуд. [т`]-согл.,глух.,парн.,мягк.,парн. [а]-гласн.,уд. [т]-согл.,глух.,парн.,тверд.,парн. [а]-гласн.,безуд. 4.Январь [й`]-согл.,звонк.,непарн.,мягк.,непарн.,сонорный [и]-гласн.,безуд. [н]-согл.,звонк.,непарн.,тверд.,парн.,сонорный [в]-согл.,звонк.,парн.,тверд.,парн. [а]-гласн.,ударн. [р`]-согл.,звонк.,непарн.,мягк.,парн.,сонорный 5.Юбка [й`]-согл.,звонк.,непарн.,мягк.непарн.,сонорный [у]-гласн.,ударн. [п]-согл.,глух.,парн.,тверд.,парн. [к]-согл.,глух.,парн.,тверд,парн. [а]-гласн.,безуд. 6.Съезд [с]-согл.,глух.,парн.,тверд.,парн. [й`]-согл.,звонк.,непарн.,мягк.,непарн.,сонорный [э]-гласн.,ударн. [с]-согл,глух.,парн.,тверд.,парн. [т]-согл.,глух.,парн.,тверд.,парн.
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