Конкретные примеры когда компьютер помогает человеку минимум 5 очень надо и побыстрее

Экономика
Конкретные примеры когда компьютер помогает человеку минимум 5 очень надо и побыстрее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с помощью компьютера сегодня бухгалтер готовит отчёт, лётчик управляет самолётом, музыкант занимается аранжировкой произведения, милиционер проверяет документы, можно быстро передовать любую информацию в любую точку земли.Компьютер помогает врачу ставить диагноз и назначать лечение. Помогает художнику создавать картины и мультипликационные фильмы. Инженеры с помощью компьютера ведут сложные расчёты, составляют чертежи новых машин, космических кораблей.
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