имеется 20 литров 12 ти% соленого раствора. Сколько воды нужно испарить, чтобы получить 15 ти процентный раствор
Алгебра
имеется 20 литров 12 ти% соленого раствора. Сколько воды нужно испарить, чтобы получить 15 ти процентный раствор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*0,12=2,4 г соли - в 20л - это 15% для нового раствора 2,4:0,15=16 (л) - нового раствора 20-16=4 (л) - нужно испарить
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