NaOH, Na2SO4 доказать наличие этих веществ.

Химия
NaOH, Na2SO4 доказать наличие этих веществ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добавим в обе пробирки BaCl2. В пробирке с сульфатом натрия выпадет осадок белого цвета. Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl Добавим Cu(NO3)2. В пробирке с щелочью выпадет осадок голубого цвета. Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3
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