конфета и плитка шоколада стоят18руб,а плитка шоколада и5 конфет стоят 50руб.Во сколько раз плитка шоколада дороже,чем конфета
Математика
конфета и плитка шоколада стоят18руб,а плитка шоколада и5 конфет стоят 50руб.Во сколько раз плитка шоколада дороже,чем конфета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Составим систему уравнений. х - конфета у - плитка шоколада х+у =18 5х+у = 50 2. Выделим из первого ур-я у и подставим во второе у = 18-х 5х+ 18-х = 50 4х = 32 х = 8 руб - стоимость конфеты 3. Подставим х в одно из уравнений и вычислим у у = 18-х у = 18-8 = 10 руб - стоимость плитки шоколада 4. Вычислим, во сколько раз плитка шоколада дороже конфеты 10 : 8 = 5/4 = 1.25 - раз Ответ : плитка шоколада дороже конфеты в 1.25 раз. Удачи!
Гость:
1)50-18=32руб-стоят 4 конфеты. 2)32:4=8руб-стоит одна конфета. 3)18-8=10руб-стоит одна плитка шоколада. 4)10:8=в 1.25 раза-дороже.
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